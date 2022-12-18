صور .. وقفة مناهضة للمثلية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أقام عدد من الناشطين والإعلاميين ورجال الدين في قضاء كلار التابع لإدارة منطقة "گرميان" المستقلة وتحديدا في ساحة الشهيدة (ليلى قاسم)، اليوم الأحد ، تجمعاً لإعلان رفضهم ووقوفهم بوجه الحملات الاعلامية التي تقودها بعض المنظمات المدنية الداعمة للمثلية.

وقال الناشط المدني والمتحدث باسم التجمع بيستون ژاليي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن تلك المنظمات المدعومة مادياً واعلامياً من قبل جهات خارجية وفق برنامج و مخطط مدروس لنفث سمومها لتفكيك الأسرة والمجتمع بشكل عام تحت يافطة الحرية الشخصية والديمقراطية للترويج للجندرية التي من افكارها (المثلية) أي الزواج بين الجنس الواحد، واصفا هذا الأمر بأنه "تحدٍ لمشيئة الله الذي خلق الذكر والأُنثی".

واضاف ان "من ضمن المخطط هو تحريض الشباب والشابات الذين ما زالوا تحت رعاية الأسرة للتمرد على أولياء أمورهم كما هو معمول به في المجتمعات الغربية للخروج عن العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبقية القوانين الوضعية".

كما اشار ژاليي إلى أن، هذه المنظمات صعدت نشاطاتها في الآونة الاخيرة في إقليم كوردستان وفي منطقة گرميان، بغية الوصول إلی المدارس والمعاهد والكليات آخرها مناظرة حول الموضوع كادت تعقد في جامعة گرميان إلا أن عدداً في الطلبة منعتهم من تحقيق مآربهم.

وعن التجمع أوضح الناشط المدني أن هذا التجمع أُقيم بحضور هذه الوجوه الخيرة بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وبعيداً عن أي تدخل او دعم حزبي، ليقولوا كلمتهم أن الإسلام خط احمر، مؤكدا أنه "لا نسمح لمن هب ودب تجاوزه ليدمر مجتمعنا الآمن الذي تربى على المبادئ والقيم الأخلاقية الحميدة المستوحاة من الشرع الشريف".