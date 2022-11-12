صور .. وقفة إحتجاجية ضد إزدياد قتل النساء بذريعة "غسل العار" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ نظمت ناشطات نسويات، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في مدينة السليمانية ضد تزايد حالات قتل النساء في إقليم كوردستان.

وقالت شده بشير وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن حالات قتل النساء بدوافع مختلفة في تزايد، وخاصة جرائم الشرف التي أرتفعت هذا العام خصوصا في السليمانية.

وأضافت "نحن مقبلون على اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يجب على الحكومة أن يكون لها برنامج شامل ينهي مظاهر العنف ضد المرأة من خلال منع تداول الأسلحة وكذلك محاسبة القتلة وفقا للقانون".

كما أشارت بشير إلى أن أكثر حالات قتل النساء تكون على أيدي أفراد أسرتها فغالبا ما لا تتم المطالبة بالحق الشخصي من القاتل لهذا يجب على الادعاء العام أن يطالب بأقصى العقوبات بحق أولئك القتلة.

وعن احصائيات قتل النساء أكدت بشير أن الاعداد في تزايد مقارنة بالعام الماضي لكن الاحصائيات الرسمية يجب أن تعلن من الجهات المختصة.

وألقت قوات شرطة محافظة السليمانية، القبض على شخص متهم بقتل شقيقته رميا بالرصاص في السابع من الشهر الجاري على إثر خلاف إجتماعي.

وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان لها اليوم ورد لوكالة شفق نيوز ، إن المتهم هاجم إلى منزل شقيقته الكائن في حي (تاڤگه‌) بمدينة السليمانية، وفتح النار عليها ليُصيبها بجروح خطيرة، مضيفة أنه بعد ساعتين توفيت المرأة في المستشفى متأثرة بجراحها بينما فر القاتل إلى مكان مجهول.

وأوضح البيان أنه بعد استحصال قرار قاضي التحقيق وخلال أقل من ساعة تم التمكن من العثور على قاتل المرأة والقي القبض عليه، مع ضبط السلاح الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة.

ووفقا للبيان فإن المتهم المدعو (ر، ب، م) من مواليد العام 1994 محتجز بقرار القاضي، والتحقيقات جارية معه.

وأكد مصدر لوكالة شفق نيوز أقدم ولد ليلة أمس على مقتل والدته وبعدها قام بقتل نفسه .