صور.. وقفة احتجاجية أمام محكمة السليمانية للحد من مظاهر العنف ضد النساء

شفق نيوز/ نظمت عدد من المنظمات النسوية والمدنية وشخصيات نسوية، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة السليمانية للحد من مظاهر العنف ضد النساء.

ونُظمت الوقفة تحت شعار "انتِ لستِ وحدكِ فنحن معكِ ضد تعنيفكِ".

وقالت الناشطة المدنية كنير عبدالله خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "نوجه رسالتنا الاولى الى رجالات القضاء والمؤسسات القضائية بكافة مفاصلها ونقول لهم عليكم معرفة مطالب النساء والتي تنحصر بأن يكون القضاء مستقل من خلال معاقبة قتلة ومعنفي النساء، وعدم الإفلات من العقاب".

واضافت، "نحن مقتنعون ان قتل النساء، وتعنيفهن يتحمله المجتمع والعادات والتقاليد والعرف الاجتماعي والتعليم لكننا نؤمن بأن للقضاء دور مهم في الحد من تلك الظواهر من خلال معاقبة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم".

وشددت عبدالله على أن "تكون حكومة الإقليم جادة في منع قتل وتعذيب النساء من خلال تطبيق القوانين الخاصة بتلك القضايا ومحاسبة القتلة والمعنفين، ونحن نمتلك في كوردستان قوانين كفيلة بمعاقبة ومحاسبة القتلة والمعنفين لكننا نحتاج لتطبيق وتفعيل تلك القوانين".

وفي ختام الوقفة طالبت المحتجات منظمات المجتمع المدني كافة وجميع الجهات بالضغط على أصحاب القرار لتقليل وإنهاء مظاهر العنف ضد المرأة".

يذكر ان السليمانية شهدت خلال الأسبوع الماضي حملة نسوية واسعة للمطالبة بانهاء قتل وتعنيف النساء، لأسباب متعلقة بالشرف والعرف الاجتماعي خصوصا بعد ما اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان عن حملة لإنهاء العنف وقتل النساء.