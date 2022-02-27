صور.. وقفة احتجاجية لأصحاب شركات الدواجن في السليمانية وحلبجة

شفق نيوز/ نظم عدد من أصحاب شركات الدواجن في محافظتيّ السليمانية وحلبجة، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب العراقي بمدينة السليمانية للمطالبة بفتح الطرق أمام منتجاتهم للدخول إلى محافظات وسط وجنوب العراق.

وقال رئيس جمعية حقول الدواجن في السليمانية، ناظم عبد الله، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "يوجد في السليمانية قرابة ١٣٥٠ حقل دواجن تنتج ما يزيد عن ١٨٠ الف طن من لحوم الطيور سنويا، وهذه الكمية من الإنتاج تزيد عن الحاجة المحلية بأكثر من ١٠٠ الف طن سنويا، وهذا الفائض من الإنتاج نزود به محافظات الوسط والجنوب".

واضاف "لكن مع الأسف كل فترة تقوم الحكومة العراقية بإصدار أوامر بمنع دخول لحوم الدواجن إلى محافظات الوسط والجنوب بالرغم من حاجتها لها لأسباب واهية، ما تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب الحقول".

واكد عبد الله على "ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بفسح المجال أمام المنتج المحلي خصوصاً في هذه المرحلة التي بانت فيها معالم ظهور ازمة غذاء عالمية، ونطالب بإبعاد هذا الموضوع من المزايدات السياسية".