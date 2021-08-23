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صور.. وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-23T12:45:45+0000
صور.. وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز في السليمانية

شفق نيوز/ طالب عدد من اصحاب المخابز والافران في السليمانية، يوم الاثنين، الحكومة المحلية بتخفيض اسعار الطحين والوقود للحيلولة دون ارتفاع سعر الخبز الذي يثقل كاهل المواطن.

وقال شوان محمود، ممثل اصحاب الافران، في مؤتمر صحفي عقد امام نقابة العمال وسط مدينة السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "تجمعنا اليوم من أجل إيصال صوتنا الى المسؤولين في الحكومة المحلية للسليمانية".

وأضاف "اننا لسنا مع ارتفاع الاسعار لكننا مضطرون فكل المواد مرتفعة", مطالباً الحكومة المحلية "بدعم سعر الطحين وتشغيل معامل الطحين المحلية وعدم الاعتماد على المستورد, وتخفيض الرسوم الكمركية على الطحين, هذا ما نطالب وتحقيقه للمصلحة العامة, وسوف ننتظر تحقيق هذه المطالب واذا لم تحقق سوف نغلق الافران".

يشار الى ان ممثلي المخابز واتحاد نقابات العمال اجتمعوا مع قائممقام مدينة السليمانية لطرح مطالبهم، ووعدهم بتنفيذها الاسبوع المقبل على ان تتم عودة الاسعار الى السابق وهي 8 ارغفة بألف دينار.

وتشهد مدن إقليم كوردستان منذ عدة أيام وقفات احتجاجية لأصحاب المخابز وأفران الصمون بسبب رفع سعر الطحين والوقود، وفي المقابل فرضت الحكومات المحلية على أصحاب المخابز عدم رفع أسعار الخبز والصمون.

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