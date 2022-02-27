صور وفيديو.. أوكرانيون يحتجون أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل لـ"إيقاف الحرب"

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأوكرانيين، يوم الأحد، أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مطالبين بـ"إيقاف الحرب" على بلادهم من قبل روسيا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من الاوكرانيين العاملين في اقليم كوردستان تظاهروا امام مكتب الامم المتحدة في أربيل للمطالبة بان تقوم الامم المتحدة بالضغط على روسيا للانسحاب من بلادهم ووقف الحرب.

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها العسكرية الخاصة التي اعلن عنها بوتين بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

وفي السياق، أفادت وكالة " رويترز "، "بإطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ".

كما ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية ، وقلها إن قواتها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا .

هذا، وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف إشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، ولوحظ انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من العاصمة، حيث توضح المشاهد عتمة شديدة يتخللها إطلاق نار كثيف.