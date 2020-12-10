صور وفيديو.. قبول 592 طالباً من كركوك في جامعات كورستان بعد تظاهرات لهم

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب كركوك للدراسات العليا في حكومة اقليم كوردستان شيرزاد سعيد، يوم الخميس، قبول قرابة 600 طالب من كركوك من خريجي الدور الاول في جامعات ومعاهد الإقليم للدارسة الكوردية.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز، "سنوياً نقوم بتوزيع استمارة قبول لطلبة الدراسة الكوردية في المناطق المتنازع عليها في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان، لكن هذه السنة وبسبب تفشي كورونا وتأخير موعد امتحانات الدورين الأول والثاني تأخر توزيع الاستمارات".

وأشار إلى "قبول 592 طالباً من خريجي الدور الاول وتم انجاز معاملاتهم وقبولهم حسب درجاتهم، وسيباشرون بالدوام في حال استئنافه".

ونظم عدد من طلبة محافظة كركوك تظاهرة للمطالبة بالحصول على استمارة التقديم للدراسة الكوردية في جامعات ومعاهد الإقليم.