سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صور وفيديو.. قبول 592 طالباً من كركوك في جامعات كورستان بعد تظاهرات لهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-10T12:46:02+0000
صور وفيديو.. قبول 592 طالباً من كركوك في جامعات كورستان بعد تظاهرات لهم

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب كركوك للدراسات العليا في حكومة اقليم كوردستان شيرزاد سعيد، يوم الخميس، قبول قرابة 600 طالب من كركوك من خريجي الدور الاول في جامعات ومعاهد الإقليم للدارسة الكوردية.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز، "سنوياً نقوم بتوزيع استمارة قبول لطلبة الدراسة الكوردية في المناطق المتنازع عليها في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان، لكن هذه السنة وبسبب تفشي كورونا وتأخير موعد امتحانات الدورين الأول والثاني تأخر توزيع الاستمارات".

وأشار إلى "قبول 592 طالباً من خريجي الدور الاول وتم انجاز معاملاتهم وقبولهم حسب درجاتهم، وسيباشرون بالدوام في حال استئنافه".

ونظم عدد من طلبة محافظة كركوك تظاهرة للمطالبة بالحصول على استمارة التقديم للدراسة الكوردية في جامعات ومعاهد الإقليم.

related

تربية الاقليم توافق على نقل ملاكات الدراسة الكوردية في كركوك

Date: 2020-11-03 08:36:54
تربية الاقليم توافق على نقل ملاكات الدراسة الكوردية في كركوك

كركوك.. معلمو الدراسة الكوردية يعلنون الإضراب العام (صور)

Date: 2020-12-02 07:46:21
كركوك.. معلمو الدراسة الكوردية يعلنون الإضراب العام (صور)

260 مليون دينار من كوردستان للدراسة الكوردية في كركوك

Date: 2020-09-27 21:25:50
260 مليون دينار من كوردستان للدراسة الكوردية في كركوك

تربية كركوك تخاطب بغداد لضم ملاك الدراسة الكوردية إليها

Date: 2020-07-27 16:56:54
تربية كركوك تخاطب بغداد لضم ملاك الدراسة الكوردية إليها

مصرع شخص بانفجار بمنطقة في الاقليم والعثور على جثة طفل في كركوك

Date: 2019-11-16 14:56:04
مصرع شخص بانفجار بمنطقة في الاقليم والعثور على جثة طفل في كركوك

الاتحاد الوطني: العشرات من مواد الدستور العراقي لم تطبق لحد الان

Date: 2019-08-25 12:13:20
الاتحاد الوطني: العشرات من مواد الدستور العراقي لم تطبق لحد الان

الحزب الديمقراطي يعلن حسم محافظ لكركوك والتوصل لاتفاق مع بغداد لتطبيع مناطق النزاع

Date: 2019-07-08 10:59:49
الحزب الديمقراطي يعلن حسم محافظ لكركوك والتوصل لاتفاق مع بغداد لتطبيع مناطق النزاع

البيشمركة تطالب باجراء مع الجيش العراقي لحماية أرواح سكان المتنازع عليها

Date: 2020-02-20 17:08:54
البيشمركة تطالب باجراء مع الجيش العراقي لحماية أرواح سكان المتنازع عليها