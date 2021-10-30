صور وفيديو.. فيضانات تجتاح الاحياء السكنية شمالي اربيل وتقطع عدة طرق

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في عاصمة اقليم كوردستان اربيل، يوم السبت، بغرق العديد من الطرق الرئيسية شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "ان الامطار قطعت الطريق الرئيس الذي يربط شارع 150 بمجمع (كوري) السكني في اربيل".

واشاروا الى ان "الامطار قطعت ايضا احد المسارات قرب مدرسة الشويفات الدولية على طريق مصيف صلاح الدين واربيل".

واضاف الشهود ان "الامطار ادت الى تعطل العديد من السيارات ودخول المياه الى المنازل في عدد من الاحياء السكنية الواقعة على طريق مصيف صلاح الدين".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن كميات الامطار التي هطلت على مدن الاقليم خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أظهرت أن السليمانية كانت الاعلى بنسبة الهطول.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مدن وبلدات اقليم كوردستان شهدت هطول امطار رعدية خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان محافظة السليمانية سجلت أعلى نسبة بلغت 11.5ملم فيما سجلت محافظة دهوك أدنى نسبة بمعدل قطرات.