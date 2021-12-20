صور وفيديو.. أربيل تزيل ركام السيول وتواصل البحث عن مفقودين اثنين

شفق نيوز/ اكد الدفاع المدني في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مواصلة البحث عن رضيع وراع فقدا اثر السيول التي ضربت المدينة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال سركوت كارش المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل لوكالة شفق نيوز، "اليوم وصلنا الى نهاية قرية مام زاوا بجنوب أربيل وبمشاركة 220 شخصا للبحث عن جثتي الطفل الرضيع والراعي الشاب، ولكن لغاية الان لم نتمكن من العثور عليهما".

وأضاف أن "البحث مازال جاريا ضمن فرق الدفاع المدني في الأماكن التي مرت بها مياه السيول والفيضان الذي ضرب أربيل الجمعة الماضية".

بدوره، اعلن ساسان عوني وزير البلديات في حكومة الإقليم ان الاضرار بلغت اكثر من 21 مليار دينار عراقي.

وقال عوني لوكالة شفق نيوز، "خصصنا لجانا لتقييم الاضرار وبحسب تقاريرها الرسمية فان الاضرار اكثر من 21 مليار دينار عراقي، وهذا يضع ثقال كبيرا على حكومة الاقليم، ولهذا نتمنى من الحكومة الاتحادية تخصيص ميزانية خاصة للخدمات ومساعدتنا في اقرب فرصة".

وأشار الوزير الى ان "عملية تنظيف المنازل والشوارع مازالت مستمرة مع تنظيف مجرى المياه تحسبا لهطول امطار أخرى ولمنع حدوث فيضانات أخرى في المدينة".

بدوره قال محمد شكري محمد سعيد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان انهم تمكنوا لغاية الان من جمع اكثر من مليار و300 مليون دينار عراقي بعد الحملة التي اعلنوها امس الأول لاستلام المساعدات المالية من المستثمرين والخيريين في الإقليم.

واجتاحت سيول جارفة، يوم الخميس الماضي مناطق سكنية في محافظة أربيل بإقليم كوردستان جراء هطول أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع ١٠ أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات السكان والدولة.