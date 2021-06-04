صور وفيديو .. حريق مخيم "شاريا" في دهوك يشرّد 1400 نازح إلى العراء

شفق نيوز/ أفاد مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين وإغاثة النازحين في محافظة دهوك كاروان اتروشي يوم الجمعة، بأن قرابة 1400 نازح إيزيدي باتوا بلا مأوى بعد الحريق الذي شبّ في 350 خيمة في مخيم "شاريا".

وقال اتروشي لوكالة شفق نيوز؛ إن الحريق نشب في قرابة 350 خيمة في مخيم "شاريا" وجراء ذلك فإن 1400 نازح تشردوا، وباتوا في العراء.

وأوضح أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي وقد تدخلت الطائرات المروحية في عملية إخماده إضافة إلى العشرات من عجلات الإطفاء، مشيرا تشكيل المحافظ علي تتر لجنة للكشف عن ملابسات الحادث وتعويض المتضررين.

وأفاد مصدر محلي مسؤول في وقت سابق من اليوم باندلاع حريق هائل في مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك.