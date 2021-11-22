صور وفيديو.. الاحتجاجات الطلابية تخلّف اختناقات ومخالفات مرورية في السليمانية

شفق نيوز/ تسببت تظاهرات طلبة الكليات والمعاهد باختناقات كبيرة في شوارع السليمانية فضلا عن تسجيل مخالفات مرورية عديدة.

مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية رصد مخالفات مرورية ارتكبها بعض سواق المركبات بسبب غلق اغلب الطرق من قبل الطلبة المحتجين.

وأكد مراسلنا أن قطع الطرق من قبل المتظاهرين تسبب باختناقات كبيرة في مداخل ومخارج السليمانية ما أدى إلى تذمر أصحاب المركبات.

واضاف ان الفرق المرورية لم تستطع معالجة الاختناقات بسبب غلق الطرق الرئيسية التي لايوجد لها طرق بديلة.

هذا وقد تظاهر على مدار اليومين الماضيين طلاب الجامعات والمعاهد في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين للمطالبة بصرف المنح الشهرية لهم.