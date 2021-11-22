سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور وفيديو.. الاحتجاجات الطلابية تخلّف اختناقات ومخالفات مرورية في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-22T20:41:53+0000
صور وفيديو.. الاحتجاجات الطلابية تخلّف اختناقات ومخالفات مرورية في السليمانية

شفق نيوز/ تسببت تظاهرات طلبة الكليات والمعاهد باختناقات كبيرة في شوارع السليمانية فضلا عن تسجيل مخالفات مرورية عديدة.

مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية رصد مخالفات مرورية ارتكبها بعض سواق المركبات بسبب غلق اغلب الطرق من قبل الطلبة المحتجين.

وأكد مراسلنا أن قطع الطرق من قبل المتظاهرين تسبب باختناقات كبيرة في مداخل ومخارج السليمانية ما أدى إلى تذمر أصحاب المركبات.

واضاف ان الفرق المرورية لم تستطع معالجة الاختناقات بسبب غلق الطرق الرئيسية التي لايوجد لها طرق بديلة.

هذا وقد تظاهر على مدار اليومين الماضيين طلاب الجامعات والمعاهد في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين للمطالبة بصرف المنح الشهرية لهم.

related

لليوم الثالث تواليا .. المحاضرون يواصلون تظاهراتهم ومقاطعتهم للدوام في السليمانية

Date: 2021-10-14 07:45:47
لليوم الثالث تواليا .. المحاضرون يواصلون تظاهراتهم ومقاطعتهم للدوام في السليمانية

احتجاجات السليمانية.. سقوط عنصر بيشمركة وإحراق مقرات أحزاب في بنجوين

Date: 2020-12-09 07:25:33
احتجاجات السليمانية.. سقوط عنصر بيشمركة وإحراق مقرات أحزاب في بنجوين

سائقو عجلات غاضبون يقطعون طريق كلار - السليمانية

Date: 2021-10-20 09:01:44
سائقو عجلات غاضبون يقطعون طريق كلار - السليمانية

سقوط ضحية مع تجدد أعمال العنف باحتجاجات في كرميان

Date: 2020-12-10 15:15:46
سقوط ضحية مع تجدد أعمال العنف باحتجاجات في كرميان

بعد أسبوع دامٍ.. الحياة تعود الى طبيعتها في السليمانية (صور)

Date: 2020-12-09 09:29:33
بعد أسبوع دامٍ.. الحياة تعود الى طبيعتها في السليمانية (صور)

ضحيتان و8 جرحى في أعمال عنف دامية باحتجاجات السليمانية

Date: 2020-12-07 19:00:22
ضحيتان و8 جرحى في أعمال عنف دامية باحتجاجات السليمانية

السليمانية.. قطع الطرق وإحراق الإطارات احتجاجاً على نقص مياه الشرب

Date: 2021-08-15 10:01:33
السليمانية.. قطع الطرق وإحراق الإطارات احتجاجاً على نقص مياه الشرب

احتجاجات للخريجين والمحاضرين المجانيين في السليمانية وحلبجة.. صور

Date: 2021-09-13 08:06:11
احتجاجات للخريجين والمحاضرين المجانيين في السليمانية وحلبجة.. صور