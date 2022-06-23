صور .. وفد من وزارة البيشمركة يصل بغداد

شفق نيوز/ وصل وفد من وزارة شؤون البيشمركة، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه عقب زيارة قام بها الوفد الأمني العراقي الى اقليم كوردستان وعقده لقاءات مع وزارة البيشمركة ووزارة الداخلية، بناء على دعوة رسمية من وزارة الدفاع العراقية، وصل اليوم، 23 حزيران 2022، وفد من وزارة البيشمركة برئاسة الفريق الركن عيسى عزير رئيس أركان وزارة البيشمركة، وبعضوية نائبي رئيس الأركان للشؤون الإدارية والميرة، والتدريب والعمليات".

واستقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عيسى عوزير وعددا من قيادات البيشمركة.

ووفقا لبيان صادر عن العمليات المشتركة، فإن الزيارة تأتي لرفع مستوى التنسيق الامني والاستخباري بين قيادة العمليات المشتركة وقوات حرس اقليم كوردستان في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك، وتنفيذ العمليات المشتركة لملاحقة ومطاردة بقايا التنظيم الارهابي داعش.

هذا وقد عبر رئيس اركان قيادة قوات البيشمرگة عن اهمية هذا التعاون الامني في تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العراق، مشيداً بمستوى التعاون الذي قامت به قيادة العمليات المشتركة من اجل انجاح العمل بروح الفريق الواحد.