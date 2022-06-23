سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. وفد من وزارة البيشمركة يصل بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-23T07:37:53+0000
صور .. وفد من وزارة البيشمركة يصل بغداد

شفق نيوز/ وصل وفد من وزارة شؤون البيشمركة، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه عقب زيارة قام بها الوفد الأمني العراقي الى اقليم كوردستان وعقده لقاءات مع وزارة البيشمركة ووزارة الداخلية، بناء على دعوة رسمية من وزارة الدفاع العراقية، وصل اليوم، 23 حزيران 2022، وفد من وزارة البيشمركة برئاسة الفريق الركن عيسى عزير رئيس أركان وزارة البيشمركة، وبعضوية نائبي رئيس الأركان للشؤون الإدارية والميرة، والتدريب والعمليات".

واستقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عيسى عوزير وعددا من قيادات البيشمركة.

ووفقا لبيان صادر عن العمليات المشتركة، فإن الزيارة تأتي لرفع مستوى التنسيق الامني والاستخباري بين قيادة العمليات المشتركة وقوات حرس اقليم كوردستان في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك، وتنفيذ العمليات المشتركة لملاحقة ومطاردة بقايا التنظيم الارهابي داعش.

هذا وقد عبر رئيس اركان قيادة قوات البيشمرگة عن اهمية هذا التعاون الامني في تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العراق، مشيداً بمستوى التعاون الذي قامت به قيادة العمليات المشتركة من اجل انجاح العمل بروح الفريق الواحد.

related

وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

Date: 2020-12-03 19:40:11
وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

Date: 2021-02-10 10:10:01
مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

حكومة إقليم كوردستان تقرر إرسال وفد إلى بغداد

Date: 2020-12-02 12:40:03
حكومة إقليم كوردستان تقرر إرسال وفد إلى بغداد

وفدان من اقليم كوردستان احدهما حكومي والآخر سياسي يزوران بغداد الاسبوع المقبل

Date: 2021-01-21 08:08:43
وفدان من اقليم كوردستان احدهما حكومي والآخر سياسي يزوران بغداد الاسبوع المقبل

بغداد وكوردستان تتفاق على آليات عمل لحل الملفات العالقة

Date: 2019-07-25 20:46:34
بغداد وكوردستان تتفاق على آليات عمل لحل الملفات العالقة

الصباح الحكومية: زيارة نيجيرفان بارزاني الداخلية والخارجية صبت بمصلحة بغداد والاقليم

Date: 2020-09-06 07:52:37
الصباح الحكومية: زيارة نيجيرفان بارزاني الداخلية والخارجية صبت بمصلحة بغداد والاقليم

انتهاء اجتماع الوفد الكوردستاني مع الحكومة الاتحادية بلا اتفاق

Date: 2019-11-23 13:47:10
انتهاء اجتماع الوفد الكوردستاني مع الحكومة الاتحادية بلا اتفاق

علاوي لبارزاني: العراق بحاجة لدوركم المؤثر في حماية الديمقراطية

Date: 2019-06-19 18:46:18
علاوي لبارزاني: العراق بحاجة لدوركم المؤثر في حماية الديمقراطية