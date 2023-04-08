صور.. وفد أمني اتحادي يصل الى السليمانية

شفق نيوز/ وصل ظهر اليوم السبت، وفد من الحكومة الاتحادية رفيع المستوى بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية للتقصي عن أحداث مطار السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن طائرة خاصة حطت في مطار السليمانية الدولي، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وعلى متنها وفد أمني برئاسة مستشار الأمن القوى قاسم الأعرجي يضم قيادات أمنية عالية المستوى.

وكان في استقبالهم كلا من جلال شيخ ناجي رئيس جهاز الاستخبارات وهاب حلبجي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وشالاو كوستر رسول العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني .

واضاف انه من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعا موسعا مع القيادات الأمنية في السليمانية وزيارة موقع الحادث الذي يقع بالقرب من جدار المطار .

وبين مراسل الوكالة أن الوفد سيتحرى حول طريقة القصف، إن كان بطائرة مسيرة أو بقصف جوي، ومن هي الجهة التي قامت بالحادث رغم عدم تسجيل اي اضرار مادية او بشرية تذكر .

ونقل مراسل شفق نيوز، عن مصادر خاصة إن أصابع الاتهام توجه حاليا إلى تركيا حيث حاولت استهداف إحدى القيادات الكوردية السورية أثناء مغادرتها مطار السليمانية، والذي كان برفقته ثلاثة من الجنود الأمريكيين.

وتعرض مطار السليمانية الدولي أمس الجمعة إلى قصف مجهول لم يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات سوى اندلاع حريق تم اخماده لاحقا.