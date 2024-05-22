صور.. وفد حكومة كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني يشارك في تشييع رئيسي

شفق نيوز/ شارك وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان برئاسة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، بمراسم تشييع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي التي أقيمت وسط حضور دولي كبير في العاصمة طهران.

ز‏أعلنت رئاسة اقليم كوردستان أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور إيران للمشاركة في مجلس عزاء الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وضم الوفد الذي ترأسه الرئيس نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائب رئيس الاقليم مصطفى سيد قادر وونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قباد طالباني ووزير الداخلية ريير احمد.