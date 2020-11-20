صور .. وفاة وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم ثلاث عجلات في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور في محافظة اربيل يوم الجمعة بمصرع طفل، واصابة اربعة أشخاص بحادث تصادم بين ثلاث عجلات على الطريق القديم المؤدي الى قضاء بنصلاوة.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد فاضل حاجي في بيان، ان الحادث وقع في الساعة 1:40 من صباح اليوم على الطريق المذكور، مشيرا الى تصادم ثلاث سيارات احداها نوع "نيسان سني"، والأخرى "شينك يونك"، والثالثة نوع "جيب" خصوصي.

واضاف ان الحادث أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً وثمانية أشهر واصابة اربعة اشخاص اخرين بينهم سائقان اضافة الى وقوع اضرار مادية فادحة، عازيا سبب وقوع الحادث الى عدم الالتزام بالتعليمات المرورية، والسرعة الفائقة.