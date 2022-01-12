صور.. وصول 283 لاجئاً سورياً الى مخيم بردرش في دهوك

شفق نيوز/ أعلن مدير مخيم بردرش للاجئين السوريين في محافظة دهوك بإقليم كوردستان آرام هادي، وصول دفعة جديدة من اللاجئين السوريين الى المخيم يوم الأربعاء.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد اللاجئين الجدد بلغ 283 لاجئاً ليصل العدد إلى اكثر من 1200 لاجئ سوري".

وأوضح ان "ادارة المخيم تقوم باستقبال اللاجئين في المخيم ويتم توزيع الاكل والمستلزمات اليومية عليهم على ان يتم تسجل اسمائهم و نقلهم الى الخيم".

ويعتبر إقليم كوردستان وجهة رئيسية لكورد سوريا الفارين من الحرب المندلعة في بلدهم منذ أكثر من ١٠ سنوات، ويقطن في الإقليم نحو ربع مليون لاجئ سوري.