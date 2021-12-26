سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. وصول جثامين ضحايا بحر المانش إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-26T04:25:25+0000
صور .. وصول جثامين ضحايا بحر المانش إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصلت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إلى مطار أربيل الدولي جثامين المهاجرين الذين قضوا غرقاً في بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت الاثنين الماضي، عزمها إعادة جثامين 16 مهاجراً من الإقليم غرقوا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من أُسر الضحايا توافدوا إلى مطار أربيل لتسلم جثامين ذويهم، وقد وصلت الطائرة فعلا في حدود الساعة الثانية من فجر اليوم بالتوقيت المحلي.

ووفقا لمستشار في دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم هلكورد ساله يي، فإن الجثامين تعود لـ16 شخصاً، وتم التعرف عليها من خلال إخضاعها لفحص الحمض النووي.

وجهّزت وزارة الصحة في إقليم كوردستان سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى مناطق سكناها لتوارى الثرى في مأواها الأخير هناك.

ونقل مراسلنا عن بعض من ذوي الضحايا مطالبتهم بالتوجه في موكب إلى القنصلية الفرنسية في أربيل لتنظيم وقفة استنكارية هناك وتلاوة بيان يندد بحكومة باريس على إعتبار أنها لم تساعد المهاجرين الـ16 وتنقذهم من الغرق في بحر المانش.

وقال آخرون من ذوي الضحايا إنه يكفيهم التأكد من هويات أبنائهم في المطار، وبعدها ينقلون الجثامين إلى مسقط رؤوسهم لإتمام مراسم الدفن.

وفي 24 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي غرق قارب كان يقل على متنه 27 مهاجراً في بحر المانش أثناء محاولتهم العبور من فرنسا إلى بريطانيا.

وقد تمكنت السلطات الفرنسية من تحديد هوية 26 مهاجرا بعد أن انتشلت جثامينهم من البحر.

related

إقليم كردستان يعيد جثامين 16 مهاجراً غرقوا في بحر المانش

Date: 2021-12-20 19:51:51
إقليم كردستان يعيد جثامين 16 مهاجراً غرقوا في بحر المانش

الصحة العالمية "متفائلة" من انتصار كوردستان على كورونا وتتعهد بتزويده باللقاح

Date: 2020-11-24 10:50:54
الصحة العالمية "متفائلة" من انتصار كوردستان على كورونا وتتعهد بتزويده باللقاح

وفاة 87 كادراً صحياً وإصابة أكثر من 4 آلاف بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-07-19 10:43:16
وفاة 87 كادراً صحياً وإصابة أكثر من 4 آلاف بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

بعد اشتباكات .. البيشمركة في كوردستان تحبط محاولة تسلل مسلحين من سوريا للإقليم

Date: 2020-12-16 08:08:15
بعد اشتباكات .. البيشمركة في كوردستان تحبط محاولة تسلل مسلحين من سوريا للإقليم

اقليم كوردستان يسجل 61 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-06-04 12:18:05
اقليم كوردستان يسجل 61 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تعطيل الدوام في مدارس إقليم كوردستان لمدة 6 أيام

Date: 2021-10-02 06:15:36
تعطيل الدوام في مدارس إقليم كوردستان لمدة 6 أيام

وزارة داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة حول الحظر

Date: 2020-04-07 16:02:58
وزارة داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة حول الحظر

القوات الايرانية تستهدف راعيا وقطيعه بثالث حادث خلال اسبوع في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-03 19:43:43
القوات الايرانية تستهدف راعيا وقطيعه بثالث حادث خلال اسبوع في اقليم كوردستان