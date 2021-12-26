صور .. وصول جثامين ضحايا بحر المانش إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصلت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إلى مطار أربيل الدولي جثامين المهاجرين الذين قضوا غرقاً في بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت الاثنين الماضي، عزمها إعادة جثامين 16 مهاجراً من الإقليم غرقوا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من أُسر الضحايا توافدوا إلى مطار أربيل لتسلم جثامين ذويهم، وقد وصلت الطائرة فعلا في حدود الساعة الثانية من فجر اليوم بالتوقيت المحلي.

ووفقا لمستشار في دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم هلكورد ساله يي، فإن الجثامين تعود لـ16 شخصاً، وتم التعرف عليها من خلال إخضاعها لفحص الحمض النووي.

وجهّزت وزارة الصحة في إقليم كوردستان سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى مناطق سكناها لتوارى الثرى في مأواها الأخير هناك.

ونقل مراسلنا عن بعض من ذوي الضحايا مطالبتهم بالتوجه في موكب إلى القنصلية الفرنسية في أربيل لتنظيم وقفة استنكارية هناك وتلاوة بيان يندد بحكومة باريس على إعتبار أنها لم تساعد المهاجرين الـ16 وتنقذهم من الغرق في بحر المانش.

وقال آخرون من ذوي الضحايا إنه يكفيهم التأكد من هويات أبنائهم في المطار، وبعدها ينقلون الجثامين إلى مسقط رؤوسهم لإتمام مراسم الدفن.

وفي 24 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي غرق قارب كان يقل على متنه 27 مهاجراً في بحر المانش أثناء محاولتهم العبور من فرنسا إلى بريطانيا.

وقد تمكنت السلطات الفرنسية من تحديد هوية 26 مهاجرا بعد أن انتشلت جثامينهم من البحر.