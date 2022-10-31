سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور وفيديو وتفاصيل جديدة عن حريق مصفى الشبيب في اربيل  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-31T08:46:29+0000
صور وفيديو وتفاصيل جديدة عن حريق مصفى الشبيب في اربيل  

شفق نيوز/ أفصحت دائرة الدفاع المدني في اربيل، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن حريق مصفى الشبيب النفطي الذي اندلع صباحاً.

وقال مدير  الدائرة سركوت كارش لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع عند الساعة 8:00 صباحا في مصفى الشبيب بمنطقة دولة بكرة في اربيل، موضحاً أن 11 فرقة من الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق ولحسن الحظ تمكنا من اخماده". 

واضاف كارش، أن " الاضرار اقتصرت على الجانب المادي،  عدا اصابة واحدة لحالة اختناق لأحد عناصر الدفاع المدني أثناء عملية الاخماد ". 

وعن أسباب اندلاع الحريق، قال كارش، "لم تعرف الاسباب حتى الان، لكن من الممكن أن يكون بسبب تماس كهربائي"، مؤكدا ان "التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب".

وصباح اليوم الاثنين، قال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز إن حريقاً اندلع في احد المصافي النفطية في منطقة دولة بكرة التابعة لقشتبة في اربيل، وأوضح أن فرق الدفاع المدني هرعت الى المنطقة .

related

اندلاع حريق في مصفى نفطي قرب اربيل

Date: 2022-10-31 06:50:50
اندلاع حريق في مصفى نفطي قرب اربيل

حريق هائل يلتهم معرضاً للأثاث وسط أربيل

Date: 2021-06-30 09:14:16
حريق هائل يلتهم معرضاً للأثاث وسط أربيل

حريق في مستشفى بمدينة أربيل

Date: 2022-10-06 18:42:05
حريق في مستشفى بمدينة أربيل

‏حريق في مخيم للنازحين الإيزيديين باربيل

Date: 2022-09-06 05:15:41
‏حريق في مخيم للنازحين الإيزيديين باربيل

فيديو .. اندلاع حريق داخل متنزه وسط أربيل

Date: 2022-08-24 11:40:43
فيديو .. اندلاع حريق داخل متنزه وسط أربيل

مصرع ثلاثة عمال واصابة اخرين باندلاع حريق في مصفاة نفطية في اربيل

Date: 2020-12-24 08:53:18
مصرع ثلاثة عمال واصابة اخرين باندلاع حريق في مصفاة نفطية في اربيل

دفاع مدني اربيل: نعمل على اخماد حريق الستائر.. وصاحب المعمل يقدر الخسائر بمئات آلاف الدولارات (صور+ فيديو)

Date: 2022-05-30 17:00:57
دفاع مدني اربيل: نعمل على اخماد حريق الستائر.. وصاحب المعمل يقدر الخسائر بمئات آلاف الدولارات (صور+ فيديو)

اندلاع حريق في بناية سكنية في اربيل وفرق الإطفاء تخمده بعد إخلاء السكان

Date: 2022-06-18 15:35:59
اندلاع حريق في بناية سكنية في اربيل وفرق الإطفاء تخمده بعد إخلاء السكان