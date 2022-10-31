صور وفيديو وتفاصيل جديدة عن حريق مصفى الشبيب في اربيل  

شفق نيوز/ أفصحت دائرة الدفاع المدني في اربيل، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن حريق مصفى الشبيب النفطي الذي اندلع صباحاً.

وقال مدير الدائرة سركوت كارش لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع عند الساعة 8:00 صباحا في مصفى الشبيب بمنطقة دولة بكرة في اربيل، موضحاً أن 11 فرقة من الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق ولحسن الحظ تمكنا من اخماده".

واضاف كارش، أن " الاضرار اقتصرت على الجانب المادي، عدا اصابة واحدة لحالة اختناق لأحد عناصر الدفاع المدني أثناء عملية الاخماد ".

وعن أسباب اندلاع الحريق، قال كارش، "لم تعرف الاسباب حتى الان، لكن من الممكن أن يكون بسبب تماس كهربائي"، مؤكدا ان "التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب".

وصباح اليوم الاثنين، قال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز إن حريقاً اندلع في احد المصافي النفطية في منطقة دولة بكرة التابعة لقشتبة في اربيل، وأوضح أن فرق الدفاع المدني هرعت الى المنطقة .