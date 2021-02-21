صور.. هواية جمع التحف النحاسية تتحول الى تجارة في السليمانية

شفق نيوز/ في بادئ الأمر كانت هواية للتحول فيما بعد إلى عمل مربح، هكذا بدأت قصة صاحب محل لبيع التحف النحاسية والمقتنيات الفلكلورية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

يقع محل نوزاد حسين، وسط أحد أسواق السليمانية، حيث يعرض فيه الأدوات التراثية المصنوعة من النحاس من تحف ودلال وأواني واشياء أخرى.

يقول حسين لشفق نيوز، ان "هذه المهنة ستبقى لان النحاس لا يقل اهمية من الذهب والفضة واغلب الناس تحب القطع المصنوعة من النحاس لانه يمثل الماضي الجميل، العوائل المترفة في الزمن القديم كانت تتباهى بوجود اواني او تحف نحاسية فهي تدل على الرفاهية".

ويوضح حسين أن الأمر في البداية كانت هواية "احب جمع التحف النحاسية وقبل 30 عاما اصبحت مهنتي لرواج سوقها، فالناس كانت تدفع مبالغ جيدة لاقتناء النحاسيات".

ويضيف "مقتنياتي تأتي من وسط وجنوب العراق وبعضها من ايران وتركيا، ولديّ هنا دلال وقدور واكسسوارات وادوات المطبخ وتحف فنية, واسعارها مختلفة بحسب حجمها وقدمها اذ تتراوح بين 100 دولار الى 50 الف دولار".