صور.. أهالي دربنديخان بالسليمانية يواصلون اعتصاماتهم لليوم العاشر ويبعثون برسالة

شفق نيوز/ تتواصل اعتصامات أهالي قضاء دربنديخان الواقع جنوب محافظة السليمانية، لتدخل يومها العاشر على التوالي دون الاستجابة للمطالب والمتمثلة بتوفير الماء والكهرباء وإعادة تأهيل الطرق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعتصمين عبروا عن مضي عشرة أيام دون الاستجابة لمطاليبهم برفع وفتح أيديهم تعبيرا عن الرقم عشرة الذي يمثل عدد أيام اعتصاماتهم.

ويقول خالوا مراد وهو احد المعتصمين لوكالة شفق نيوز إن "اعتصاماتهم ماتزال مستمرة منذ بداية شهر شباط الجاري دون وجود استجابة وحلول لمشاكل أهالي القضاء المستمرة".

واضاف، ان "اعتصاماتهم ستستمر طالما لم تكن هنالك استجابة حقيقية لمطالبهم والبدء بتنفيذ المشاريع الخدمية في القضاء".

وكان عدد من النشطاء امهلوا الجهات الحكومية أسبوعاً واحداً في 24 من شهر كانون الثاني للاستجابة لمطالبهم والمتمثلة بتوفير الماء والكهرباء وترميم الطريق الرابط بمحافظة السليمانية الا انه لم تكن هناك استجابة من قبل الجهات الحكومية ما دفع أهالي القضاء بإعلان الاعتصامات منذ الأول من شهر شباط الجاري.