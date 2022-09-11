صور .. نيجيرفان بارزاني يوقع رسالة تعزية داخل القنصلية البريطانية في أربيل

شفق نيوز/ سجل رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، أولی رسائل التعزية بوفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية، في سجل التعازي الذي فتحته القنصلية العامة البريطانية بأربيل.

ووجه نيجيرفان بارزاني تعازيه وتعازي شعب كوردستان لجلالة الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة ودول الكومنويلث، معبراً عن التعاطف والتضامن معهم.

وأشار رئيس الإقليم أيضاً إلى مكانة الملكة إليزابيث الثانية والمحبة التي حظيت بها على المستوى العالمي، مؤكداً أن قلبه وقلوب مواطني إقليم كوردستان مع جلالة الملك والعائلة المالكة في المملكة المتحدة، في هذا الوقت العصيب.

وأعلن قصر باكنغهام يوم الخميس الثامن من شهر أيلول الجاري، وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

وتولت الملكة الحكم بتاريخ 6 فبراير / شباط من العام 1952 وتم تتويجها بتاريخ 2 يونيو / حزيران عام 1953 واستمرت في الحكم حتى وفاتها.

وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية يتم إسدال الستار على أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث حكمت بتاجها رمزياً 4 دول تابعة للمملكة المتحدة.

وسيتم تسليم العرش إلى الأمير تشارلز فيليب أمير ويلز، بعد إلقاء أول خطاب له كملك جديد للبلاد خلفاً للملكة الراحلة.

ويعتبر الأمير تشارلز الوريث الشرعي الوحيد لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.