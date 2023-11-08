صور .. إنهيار بناية قيد الإنشاء يؤدي إلى إصابة ستة عمال في السليمانية

شفق نيوز/ أُصيب ستة عمال بسبب انهيار بناية قيد الإنشاء في السليمانية ما أدى إلى نقلهم بالحال الى مستشفى "شار" في المدينة، وفقا لمراسل وكالتنا.

وقال مراسل شفق نيوز أن الحادث وقع بعد الساعة الثانية ظهراً حينما كان العمال يقومون بوضع الأسمنت على سقف البناية والتي تقع شرق السليمانية .

واضاف ان انهيار سقف البنية وجزء من أضلاعها وهيكلها أدى إلى إصابة ستة عمال بجروح متفاوتة تم نقلهم على الفور لمستشفى "شار" وسط المدينة لتلقي العلاج اللازم.

من جهته اكد جالاك رؤوف رئيس النقابات العمالية في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أنه لغاية الآن لا نستطيع عرض تفاصيل الحادث إلا بعد تشكيل لجنة التحري، مستدركا القول: لكن من الواضح أن غياب مقومات سلامة العمل هي السبب الرئيسي في هذا الحادث، وفي كل الحوادث التي يكون العمال ضحيتها.

وأضاف أن "أصحاب العمل والحكومة والاستثمار والبلدية هم المسؤولون على محاسبة الجهات المقصرة، مؤكد أن أكثر من 900 مكان عمل تم توجيه التساؤلات لها، وتغريمها بسبب غياب مقومات السلامة المهنية فيها حتى تم تقديم ملفات بعضها للقضاء".

وبين انه لغاية الآن توفي 21 عامل بناء في حدود محافظة السليمانية بسبب غياب متطلبات سلامة العمل.