صور .. إنقاذ 37 مهاجراً من إقليم كوردستان كانوا محاصرين في جزيرة يونانية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين العراقيين يوم السبت إنقاذ 37 مهاجراً من إقليم كوردستان كانوا محاصرين في جزيرة "لاوس" اليونانية.

وكان مهربون قد تركوا أولئك المهاجرين غير الشرعيين في منطقة جبلية بعيدة عن جزيرة (Laros) اليونانية، وفقا لما نقلته المؤسسة عن أقارب أحد المهاجرين الذي أبلغها أمس الجمعة بأن حياتهم أصبحت في خطر كبير، وانهم عالقون منذ 35 ساعة.

وقال رئيس مؤسسة "القمة" آري جلال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ابلاغنا بوضع المهاجرين الـ37 الذين تم تركهم في الجزيرة شرعنا وعلى الفور بتكثيف الجهود مع الشرطة البحرية اليونانية من خلال ممثل المؤسسة، والسفارة العراقية، ولحسن الحظ تم انقاذهم".

وأوضح أن هؤلاء المهاجرين يتألفون من ثماني نساء، وأربعة أطفال، و25 رجلاً تم خداعهم للأسف من قبل المهربين"، مؤكدا أنه "لحسن الحظ تم انقاذهم ونقلهم إلى جزيرة كوس، وهم يتمتعون بصحة جيدة".