صور.. إنقاذ عشرات المهاجرين الكورد في البحر المتوسط

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين العراقيين يوم الجمعة ان خفر السواحل المصري انقذ العشرات من المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من أهالي إقليم كوردستان بعد عطل أصاب القارب الذي كان يقلهم.

وقالت المؤسسة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قاربا انطلق من السواحل التركية في يوم الاحد المصادف 18 – 10 – 2020 وكان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين من اقليم كوردستان، ومن كوردستان ايران مع مواطن مصري واخر تركي"، موضحة ان غالبية المهاجرين هم من الاقليم والبالغ عددهم 34 شخصا.

واضاف البيان انه في يوم الثلاثاء الموافق 20 – 10 – 2020 تعرض القارب الى عطل وسط البحر المتوسط ولم يأتِ لنجدتهم احد، مضيفا انه في يوم الاربعاء المصادف 21 من شهر تشرين الاول الجاري هرع خفر السواحل المصري لنجدتهم لينقذهم من الغرق.



