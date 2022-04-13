صور .. إنطلاق حملة على الدراجات النارية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، الشروع بحملة حجز ومصادرة الدراجات النارية غير المرخصة بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن لجنة تم تشكيلها مؤلفة من مديرية المرور و الاسايش والشرطة باشرت بحملة ضبط الدراجات التي لا تمتلك أرقاما مرورية ولا يمتلك أصحابها إجازات سوق.

واضاف البيان ان شكاوى قدمت من الكثير من المواطنين حول تجاوزات قام بها سائقو بعض الدراجات النارية كون سلوكيات البعض منهم تسببت بوقوع حوادث كثيرة، راح ضحيتها قائدو دراجات وأشخاص من مستخدمي الطرق، مشيراً إلى السباقات غير المشروعة التي يشترك فيها شبان غير حاصلين على رخص قيادة الدراجات، إضافة إلى الاستعراض بحركات بهلوانية في بعض الشوارع المزدحمة بالمركبات.

وتابعت المديرية في بيانها أن معظم الوفيات وقعت بين قائدي الدراجات غير الملتزمين باستخدام خوذة الرأس واحتياطات السلامة، مناشدة أولياء الأمور مراقبة أبنائهم، خاصة في فترة العطل.