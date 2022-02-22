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صور .. نجما كرة القدم العالميان روبرتو كارلوس وباتريك كلويفرت يصلان أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-22T07:20:32+0000
صور .. نجما كرة القدم العالميان روبرتو كارلوس وباتريك كلويفرت يصلان أربيل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الثلاثاء وصول نجمي كرة القدم العالميين روبرتو كارلوس وباتريك كلويفرت إلى أربيل.

وقال المحافظ في بيان اليوم، انه استقبل في مطار اربيل الدولي نجمي الكرة المشهورين في العالم (روبرتو كارلوس)، النجم السابق لمنتخب البرازيل، ونادي ريال مدريد، وباتريك كلويفرت النجم السابق لمنتخب هولندا ونادي برشلونة.

وأوضح أن اللاعبين نجمي الكرة العالميين (كارلوس)، و(كلويفرت) لديهما آلاف المحبين والمشجعين في اربيل واقليم كوردستان عامة.

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