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صور .. إنتشار مرض بمناطق محيطة بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-25T08:21:10+0000
صور .. إنتشار مرض بمناطق محيطة بالسليمانية

شفق نيوز/ ذكر الطبيب المتخصص بأمراض الاطفال الدكتور عمر كوجر يوم الجمعة أنه رصد حالات إصابة بمرض (الجرب Scabies) في مناطق بمحيط وداخل محافظة السليمانية، منوها الى ان هذا المرض سريع الانتشار.

وقال الدكتور كوجر في منشور له اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، إنه منذ مدة انتشر هذا المرض بشكل ملفت في منطقة "بيرمكرون"، وقضاء دوكان، وادارة منطقة رابرين، والمناطق القريبة من السليمانية.

واضاف انه تتضمن علامات وأعراض الجرب: الحكة المستمرة، وضعف يكتنف جميع اعضاء الجسم، وظهور بقع قهوائية اللون على الجلد.

ونوه الى ان هذا المرض سريع الانتشار وسهل الانتقال، ويُرجى عند ملاحظة الحكة الشديدة في الجسم الاسراع في مراجعة المستشفى، داعيا مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية الى اجراء متابعة جدية حول هذا الأمر.

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