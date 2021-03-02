صور.. نبتة الخبيزة أكلة شعبية كوردية تتوارثها الأجيال في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ تعد نبتة الخبيزة من أهم النباتات البرية التي عرفها المطبخ الكوردي، فهي وجبة شهية وغنية بالفيتامينات وتكلفتها قليلة جداً، لأن الحصول عليها مجاني.

الخبيزة نبتة برية تفترش الأرض عند نموها ويترواح طولها بين 15 و50 سم، وأوراقها نصف دائرية تستخدم مع أعناقها بعد تقطيعها في اعداد وجبة شهية.

تقول لمعة محمود، من قرية قسروك في ريف ديرك الشمالي بأقصى شمال وشرق سوريا، لوكالة شفق نيوز، إن "الخبيزة أكلة شعبية شهية ورثناها عن أجدادنا، ولها فوائد عديدة، فهي مفيدة لأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وطاردة للبلغم، اضافة إلى استخدام جذورها المغلية تستخدم لعلاج إلتهاب الرئة والربو".

وأضافت "تطبخ الخبيزة بعد غسلها جيداً وتنقيعها، ثم تقطيعها وفرمها وغليها لمدة ربع ساعة مع اضافة الليمون حتى تصفرّ ويتغير لونها، ثم تطبخ مع البيض والبصل او الثوم كلٌ حسب ذوقه".

وتابعت محمود "قرية قسروك معروفة ومشهورة بنبتة الخبيزة، الناس تقصدها من ديرك ومن كل قراها، واحياناً كانت تأتي من القامشلي للحصول عليها".

وأشارت إلى إن شح الأمطار هذه السنة تسبّب بقلة إنباتها ونموها جيدا، فهي متوفرة هنا في القرية ولكن بنسبة قليلة، ففي السنوات الماضية كان يصل طولها حوالي 50سم في بداية آذار.