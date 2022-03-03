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صور "مؤلمة" من السليمانية بعد اعلان شركات التنظيف إضرابها عن العمل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-03T06:42:36+0000
صور "مؤلمة" من السليمانية بعد اعلان شركات التنظيف إضرابها عن العمل

شفق نيوز/ اعلنت شركات التنظيف المتعاقدة مع مع حكومة إقليم كوردستان في محافظة السليمانيّة، اليوم الاربعاء، اضرابها عن العمل بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لها.

وقال "شكار شوڕش" المدير التنفيذي لشركة شكار للتنظيفات لوكالة شفق نيوز، إنه منذ شهر أيلول من العام الماضي، ولم تتسلم شركة شكار اي مستحقات مالية في وقت أن العقد المبرم بين الشركة وحكومة الاقليم تلزم دفع المستحقات المالية في مدة لا تزيد عن 21 يوماً.

وأضاف أن الشركة ستتوقف في عملها بمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين لحين صرف حكومة الإقليم لمستحقاتهم المالية ليتمكنوا من صرف رواتب الموظفين.

بدوره أكد رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمه امين في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن تأخير صرف المستحقات المالية لشركات التنظيف يعود إلى عدم صرف وزارة البلديات لمستحقات تلك الشركات في وقت تعود كل واردات المحافظة إلى وزارة المالية.

وأوضح أن عدم صرف تلك المستحقات سيتسبب بمشكلة كبيرة ويجب على حكومة الإقليم حل تلك المشكلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن توقف العمل من قبل شركات التنظيف انعكس على الواقع البيئي للمدينة وبدأت النفايات تنتشرة في أماكن متعددة من المدينة وهنالك تخوف لدى المواطنين من انتشار الاوبئة والأمراض نتيجة لتراكم النفايات.

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