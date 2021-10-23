صور.. مُسنّة في السليمانية تتوصل لعلاج مرضها بنفسها

شفق نيوز / استنفذت أميرة خان (70 عام) من أهالي قرية هلشو التابعة لمحافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، جميع الطرق الطبية لمعالجة نفسها من مرض القولون، ورغم ذلك لم تيأس حتى عثرت في طريقها على عشبتي (ضرس العجوز)، و(النعناع البري) في الجبال والوديان المطلة على قريتها، حيث حولتها بجهازٍ صممته بنفسها إلى سائل دوائي عالجت بها نفسها والآخرين في القرية.

خان وخلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أشارت إلى أنها استطاعت من خلال خزان للماء وكمية من الحطب أن تحصل على العلاج الذي عجز الأطباء عن وصفه لها، حيث قامت بجلب عشبة ضرس العجوز والنعناع البري، من جبال المنطقة ووديانها وبعدها قامت بغليه بدرجة حرارة عالية في هذا الجهاز البسيط وبعدها استطاعت جمع البخار وتحويله بعدها إلى سائل صافي وتناوله بشكل يومي مرتين وبكمية قليلة ليتبين الفرق بعد أيام قليلة من تناولها العلاج.

وأكدت أميرة خان، أن "هذا العلاج تم استخدامه من قبل أشخاص آخرين ، وكل من استخدمه استطاع التغلب على أعراض مرض القالون".

من جانبهم، رأى مختصون، أنّ مدى علمية هذه المادة الموجودة بهذا العشب، هي حتى الآن قيد الدراسة.

وأكد الصيدلاني أحمد حسين، مختص بصناعة الأدوية، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الوصفة لحد الان قيد الدراسة ولا أحد يستطيع الاعتماد عليها لعلاج كل الحالات المماثلة لحالة (أميرة خان)، لكن هذا العلاج لا يملك اعراضا سلبية لحالة أميرة، وممكن استخدمه إلا أنه قيد الدراسة من بعض المختصين بالشأن الدوائي".

يشار إلى أن أميرة خان، كانت قد توجهت إلى معظم الأطباء في إقليم كوردستان، حيث موقع سكنها، ولم تجد نتيجة لمحاولة إيقاف معاناتها، أو تشخيص حالتها، قبل أن تسعى لعلاج ألمها بنفسها.