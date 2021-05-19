صور.. مؤسسة "بارزاني" الخيرية تؤمن مصادر العيش للنازحين العائدين إلى سنوني

شفق نيوز/ استبشر أهالي ناحية سنوني في قضاء سنجار، بتحرير مدينتهم من تنظيم داعش، وبدأت العوائل تعود إلى منازلهم التي تهدم العديد منها وتضرر أغلبها إلا أن ذلك لم يشكل عائقاً أمام عودتهم، لكن وبعد استقرارهم ظهرت مشكلة أشد تأثيراً على حياتهم اليومية تمثلت بتفشي البطالة وغياب الدعم الحكومي الذي يؤمن لهم المتطلبات المعيشية الأساسية، وهو ما نجحت مؤسسة خيرية في معالجته.

مؤسسة "بارزاني" الخيرية، أسهمت بتأمين معيشة العشرات من العوائل العائدة إلى سنوني بمشاريع أساسية وحيوية تمثلت بتنشيط القطاع الزراعي الذي يعد مصدراً أساساً في توطين الناس، حيث وفرت المؤسسة البيوت البلاستيكية لزراعة الخضروات والفواكه على مدار فصول السنة، ما يضمن للمستفيدين من المشروع دخلاً مالياً جيداً لسكان المنطقة مصدر قوت يومي.

يقول المزارع خيري شمو، احد المستفيدين من المشروع، لوكالة شفق نيوز، إن "العوائل النازحة التي عادت الى سنوني عانت من البطالة وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين"، مؤكدا ان "مشاريع مؤسسة بارزاني وفرت مصدر رزق مهم، وحالياً العوائل تعتمد على ما تنتجه في مزارعها لتأمين غذائها ورفد الأسواق المحلية بما تحتاجه من خضروات".

فيما يوضح قاسم حسو، لشفق نيوز، ان "المزارعين يعتمدون على مياه الآبار لسقي مزروعاتهم، أما الاحتياجات الأخرى فقد تكفلت بها مؤسسة بارزاني"، داعيا الى "المزيد من الدعم وتوفير بيوت بلاستيكية إضافية والمستلزمات الزراعية لتطوير القطاع الزراعي في ناحية سنوني".

يشار الى ان مؤسسة "بارزاني" الخيرية وبتمويل من منظمة "كاريتاس"، أنشأت 25 بيتاً بلاستيكياً للعوائل العائدة من مخيمات النزوح.