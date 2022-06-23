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صور.. مؤتمر علمي حول أمراض الجهاز الهضمي والكبد في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-23T13:02:47+0000
صور.. مؤتمر علمي حول أمراض الجهاز الهضمي والكبد في السليمانية

شفق نيوز/ عقدت دائرة صحة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، المؤتمر العلمي الخاص بأمراض الجهاز الهضمي والكبد لمواكبة التطورات المتحققة في هذه الاختصاصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المؤتمر عقد بالتعاون مع جمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد وبالتنسيق مع مستشفى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وحضره أطباء متخصصون في هذا المجال من السليمانية وأربيل وكركوك ودهوك.

من جهته ثمّن مدير عام الصحة بالمحافظة صباح هورامي ثمّن دور المنظمين والمشاركين في الندوة، مشيرا الى دعم محافظ السليمانية لجميع القطاعات الصحية المختلفة، ولا سيما دعمه لتوفير المعدات المتطورة لمستشفى أمراض الجهاز الهضمي والكبد في السليمانية.

بدوره أعرب محافظ السليمانية هفال ابو بكر، الذي حضر المؤتمر، في كلمة له عن امتنانه ودعمه للقطاع الصحي وثمن دورهم  في مواكبة التطوير العلمي المستمر للقطاع الصحي في المحافظة.

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