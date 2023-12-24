صور .. مياه الفيضانات تغمر محطة كهرباء "دربنديخان" ومنازل بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أنه بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تسببت بها، غمرت المياه محطة توليد الطاقة في قضاء دربنديخان التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن فرق الكهرباء قامت الليلة الماضية بالتعاون مع قائممقام قضاء دربنديخان، والبلدية ومركز الإطفاء، وإدارة السد بتغيير مجرى المياه وبعادها عن المحطة، مؤكدة إخراج المياه التي كانت قد دخلت المحطة.

ووفقا للبيان فإنه اليوم، وبعد إزالة الطين والترسبات داخل المحطة ومعداتها، سيتم تشغيل المصنع.

من جهته دعا قائممقام قضاء "ميرگسور" شمال محافظة اربيل عاصمة الإقليم المواطنين الذي يقطنون قرب العيون ومجاري المياه إلى إخلاء منازلهم عند هطول الأمطار الغزيرة، وحدوث الفيضانات.

ودعا ايضا السكان الى إخطار مديريات المدن في أقرب وقت ممكن في حال حدوث اي حالة غير مرغوب بها "حتى تتمكن فرقنا من الوصول إلى وجهتها المقصودة".

ويأتي التحذير في وقت تشهد فيه إقليم كوردستان موجة من الأمطار منذ عدة أيام، ويوم أمس في عدة مناطق حدودية تراكمت المياه بسبب انسداد المجاري مما تسببت بغمر بعض المنازل، إلا أن فرق الدفاع المدني قامت لاحقاً بمعالجة الوضع.

وغطت موجة من الثلوج والأمطار إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم غد.

وكان خبير الأرصاد الجوية سيروان صالح علي قد حذر، يوم الجمعة الماضي، من اجتياح الفيضانات مناطق في إقليم كوردستان جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة هطولها مطلع الأسبوع الجاري والتي قد تستمر الى منتصفه.