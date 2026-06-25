صور.. موكب في أربيل يحيي "عاشوراء"

شفق نيوز- أربيل

أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء الخميس، موكبا بمناسبة ذكرى عاشوراء، حيث أشرفت على إعداد وتوزيع الطعام على المشاركين، صاحبة الموكب "أم مصطفى"، لإحياء هذه المناسبة الدينية.

وقالت أم مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن هذا الموكب تقيمه سنوياً في اليوم العاشر من شهر محرم، موضحةً أن القائمين عليه يقومون بطهي الرز و"القيمة" وتوزيعهما على المعزين والزائرين.

وأضافت أن الموكب شهد هذا العام إعداد كميات كبيرة من الطعام، مبينةً أنهم قاموا بطهي نحو 400 كيلوغرام من اللحم لتجهيز الوجبات وتوزيعها بالمجان على الحاضرين.

وأشارت أم مصطفى، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار إحياء "شعائر عاشوراء" وخدمة المشاركين في مراسم الذكرى التي تشهدها مدينة أربيل سنوياً.