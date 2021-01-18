صور.. موظفو سد دربنديخان بلا رواتب "بغدادية" منذ 3 أشهر

شفق نيوز/ أعرب مدير سد دربنديخان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، رحمن خاني، يوم الاثنين، عن استياء موظفي السد من تأخر صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، منبهاً إلى أن ذلك أثر على أوضاعهم المعيشية.

وقال خاني لوكالة شفق نيوز، إن الموظفين في سد دربنديخان لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر من للعام الماضي 2020 بسبب عدم إطلاق الرواتب من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن ذلك أثر سلباً علی أوضاع الموظفین المعیشیة، مبيناً أن الاستمرار بعدم صرف الرواتب قد يؤثر علی تشغیل السد خاصة أنهم في مواجهة الموسم الفیضاني.

وبين خاني أن عدد الموظفين في جميع السدود بإقليم كوردستان يقدر بنحو 400 موظف.

وبشأن الخزين المائي، أوضح خاني أن قلة سقوط الأمطار هذا العام أثر على الواردات المائية في سد دربنديخان وقلل من كمية خزن المياه وبالتالي انعكس على كمية الإطلاقات المائية باتجاه وسط وجنوب العراق.

وأعرب عن أمله بسقوط كميات كافية من الأمطار والثلوج في الأشهر المقبلة لزيادة الإيرادات المائية وخزن وتوفير كميات كافية لفصلي الصيف والخريف.