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صور.. موظفو العقود والاجور اليومية يقطعون طريقاً في إدارة رابرين للمطالبة بحقوقهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-07T10:01:37+0000
صور.. موظفو العقود والاجور اليومية يقطعون طريقاً في إدارة رابرين للمطالبة بحقوقهم

شفق نيوز/ تظاهر موظفو العقود والاجور اليومية في إدارة رابرين بإقليم كوردستان، يوم الاحد، للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم وانصافهم اسوة بأقرانهم في الدوائر الحكومية.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "موظفي العقود والأجور اليومية في إدارة رابرين، نظموا اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بثبيتهم على الملاك الدائم كونهم ينجزون أعمالاً لا تقل أهمية عما ينجزه موظفو الملاك الدائم في حين أنهم لا يتمتعون بالامتيازات الحكومية التي يحصل عليها أقارنهم".

وأضاف أن "المتظاهرين قطعوا طريق رانية - جوار قورنا كوسيلة ضغط على الجهات المسؤولة"، مشيراً إلى أن "المحتجين طالبوا الحكومة بإدراجهم ضمن الشطب والاستحداث"، في إشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان ومنذ عام ٢٠١٤ لم تستطع تعين موظفين حكوميين بسبب الازمة المالية.

كما تظاهر عدد من موظفي العقود والأجور اليومية في "قلاه دزي" وناشدوا حكومة الاقليم بحسم ملفهم الذي بات يمثل قلقاً لهم ولعوائلهم بسبب قلت الرواتب المخصصة لهم.

يذكر أن موظفي العقود والاجور اليومية في إدارتيّ گرميان ورابرين وقلاه دزي، هددوا بالاستمرار بالإضراب اذا لم تستجيب الحكومة لمطالبيهم الخاصة بحويلهم على الملاك الدائم.

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