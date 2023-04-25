صور .. موظفون في السليمانية يضربون عن الدوام الرسمي بسبب عدم تسلمهم المرتبات الشهرية

شفق نيوز/ بدأ موظفون في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، بالإضراب عن الدوام الرسمي بسبب عدم تسلمهم الرواتب.

ومع أول يوم من استئناف الدوام بعد عطلة عيد الفطر قاطع موظفو بلدية السليمانية الدوام، ولم يمارسوا أعمالهم.

وقال سردشت رفيق المتحدث باسم رئاسة بلدية محافظة السليمانية في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الموظفين اعلنوا الإضراب بسبب عدم تسلمهم الرواتب وكذلك الأعتراض على أن الكثير من واردات البلدية لا تُصرف على الخدمات في السليمانية.

وأضاف أن الموظفين سيواصلون الإضراب لغاية تسلمهم الرواتب.

ويقول الموظفون في البلدية، إنهم لم يتسلموا رواتبهم لشهر آذار/مارس رغم قرب انتهاء شهر نيسان/أبريل الجاري.

ونظرا لنقص الأموال في المصارف بمحافظة السليمانية، لم يتم توزيع الرواتب للموظفين والمتقاعدين لشهر آذار/مارس لغاية الآن.