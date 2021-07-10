سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. موسم حصاد "عباد الشمس" في اقليم كوردستان والجفاف يلقي بظلاله على المنتج

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-10T10:06:29+0000
صور.. موسم حصاد "عباد الشمس" في اقليم كوردستان والجفاف يلقي بظلاله على المنتج

شفق نيوز / بدأ المزارعون في قضاء رانية التابع لإدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان، يوم السبت، بحصاد منتجهم من نبتة (عباد الشمس) والتي يبدأ تسويقها في حزيران لمناطق أخرى بالإقليم.

وقال مسؤول قسم الزراعة في قضاء رانية، خالد أحمد حكيم، لوكالة شفق نيوز، إن "مناطق قضاء رانية كانت تزرع سنوياً حوالي 1000-2500 دونم ببذور عباد الشمس، أما هذا العام تمت زراعة 1500 دونم وإنتاجها من بذور عباد الشمس يقدر بـ1200 طن فقط، قياسا بالعام الماضي الذي وصل إلى 2600 طن، وذلك بسبب الجفاف وقلة المياه التي أدت إلى انخفاض الكمية".

وأضاف حكيم، أن "حسب تعليمات وزارة الزراعة عند موسم الحصاد يمنع استيراد عباد الشمس لدعم المنتج المحلي".

بدوره، أوضح شاخوان حمه كريم، أحد المزارعين، وهو يحول إنتاجه من عباد الشمس إلى حبوب، أن "في هذة الأيام يبدأ الفلاحون بقطف محصولهم من عباد الشمس ووضعها على بساط في الأرض لتجف على حرارة الشمس، ثم تنثر وتدخل في جرافة خاصة لتخرج نظيفة وتجهز بأكياس وتباع في الأسواق".

ولفت كريم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الحبوب تباع في الأسواق بحسب نوعيتها الجيدة فيبدأ من 1500 إلى 3000 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد"، مبيناً أن "أغلبها يستخدم في الأكل وليس لصناعة الزيت، لعدم وجود معمل يستخدم بذور عباد الشمس لصناعة الزيت".

related

شاب يقتل والده بثلاث اطلاقات نارية في السليمانية

Date: 2021-05-28 10:06:26
شاب يقتل والده بثلاث اطلاقات نارية في السليمانية

محافظة في اقليم كوردستان تحذر من عودة جديدة لكورونا

Date: 2020-08-26 11:52:31
محافظة في اقليم كوردستان تحذر من عودة جديدة لكورونا

السليمانية تدعو الحكومة العراقية إلى التعامل مع حلبجة كمحافظة 19

Date: 2021-07-08 08:57:36
السليمانية تدعو الحكومة العراقية إلى التعامل مع حلبجة كمحافظة 19

"مليارات الدنانير" تضع مسؤولا محلياً خلف القضبان في السليمانية

Date: 2020-10-14 21:37:00
"مليارات الدنانير" تضع مسؤولا محلياً خلف القضبان في السليمانية

السليمانية ترصد 250 خرقاً لحظر التجوال

Date: 2020-03-14 17:08:27
السليمانية ترصد 250 خرقاً لحظر التجوال

مدينة السليمانية تحظر دخول شاحنات الحمل في أوقات محددة من الصباح

Date: 2021-02-28 12:06:51
مدينة السليمانية تحظر دخول شاحنات الحمل في أوقات محددة من الصباح

السليمانية تفصح عن خطة تمديد الحظر بافتتاح اماكن تجارية وصناعية

Date: 2020-04-15 13:44:50
السليمانية تفصح عن خطة تمديد الحظر بافتتاح اماكن تجارية وصناعية

امرأة تضرم النار بجسدها في السليمانية

Date: 2019-06-19 09:06:26
امرأة تضرم النار بجسدها في السليمانية