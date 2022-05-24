صور .. موجة الغبار تبلغ ذروتها في اربيل وانخفاض مدى الرؤية لمستويات متدنية

أظهرت مجموعة من الصور التي التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز، بلوغ موجة الغبار إلى ذروتها في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع انخفاض مدى الرؤية إلى مستويات متدنية.

ومنذ يوم أمس يشهد العراق عواصف ترابية هي الثامنة من نوعها خلال شهرين مما اضطر الى اغلاق الملاحة الجوية في عدة مطارات.

وسجلت المستشفيات في محافظات العراق والاقليم مئات حالات اختناق جراء تلك العواصف.

وكانت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان قد حذرت، يوم الأحد، من اجتياح موجة غبار الإقليم أمس الأثنين قادمة من أجزاء أخرى من العراق.

وكان موقع "داون تو ايرث" الهندي المتخصص بقضايا البيئة والمناخ قد أعتبر، ان اللون البرتقالي الذي عم سماء العراق في الاسابيع الماضية، هو انذار بالخطر حيث تتزايد هذه الظاهرة حدة عما سبق، وهي انعكاس لظاهرة "النينيا" التي تؤثر على الطقس في كل أنحاء العالم وتفاقم من الأعاصير والعواصف الترابية وظاهرة الجفاف، محذرا من ان العراق ستضربه هذه الموجات للعام الثالث على التوالي.