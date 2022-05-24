سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. موجة الغبار تبلغ ذروتها في اربيل وانخفاض مدى الرؤية لمستويات متدنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-24T05:59:32+0000
صور .. موجة الغبار تبلغ ذروتها في اربيل وانخفاض مدى الرؤية لمستويات متدنية

أظهرت مجموعة من الصور التي التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز، بلوغ موجة الغبار إلى ذروتها في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع انخفاض مدى الرؤية إلى مستويات متدنية.

ومنذ يوم أمس يشهد العراق عواصف ترابية هي الثامنة من نوعها خلال شهرين مما اضطر الى اغلاق الملاحة الجوية في عدة مطارات.

وسجلت المستشفيات في محافظات العراق والاقليم مئات حالات اختناق جراء تلك العواصف.

وكانت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان قد حذرت، يوم الأحد، من اجتياح موجة غبار الإقليم أمس الأثنين قادمة من أجزاء أخرى من العراق.

وكان موقع "داون تو ايرث" الهندي المتخصص بقضايا البيئة والمناخ قد أعتبر، ان اللون البرتقالي الذي عم سماء العراق في الاسابيع الماضية، هو انذار بالخطر حيث تتزايد هذه الظاهرة حدة عما سبق، وهي انعكاس لظاهرة "النينيا" التي تؤثر على الطقس في كل أنحاء العالم وتفاقم من الأعاصير والعواصف الترابية وظاهرة الجفاف، محذرا من ان العراق ستضربه هذه الموجات للعام الثالث على التوالي.

related

أربيل تطالب السكان بعدم استخدام هذه الطرق "حتى في حالات الشدة"

Date: 2022-01-20 06:25:50
أربيل تطالب السكان بعدم استخدام هذه الطرق "حتى في حالات الشدة"

عجلة للبيشمركة تتعرض لإطلاق نار من قبل الجيش التركي شمالي اربيل

Date: 2020-08-14 13:15:33
عجلة للبيشمركة تتعرض لإطلاق نار من قبل الجيش التركي شمالي اربيل

آسايش أربيل تضبط أكثر من أربعة كغم من المخدرات بحوزة أشخاص بينهم إيراني

Date: 2022-03-02 12:53:08
آسايش أربيل تضبط أكثر من أربعة كغم من المخدرات بحوزة أشخاص بينهم إيراني

تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-03-26 08:17:55
تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بكورونا في اربيل

كوردستان تنفذ 299 مشروعاً ستراتيجياً

Date: 2019-10-22 19:32:26
كوردستان تنفذ 299 مشروعاً ستراتيجياً

حريق كبير يلتهم مستودعاً ضخماً في اربيل.. صور

Date: 2021-07-01 05:28:10
حريق كبير يلتهم مستودعاً ضخماً في اربيل.. صور

خوشناو بشأن حادثة مباراة أربيل والشرطة: لم يُقتل أحد ولم يتعرض العلم للإهانة

Date: 2021-12-05 06:37:03
خوشناو بشأن حادثة مباراة أربيل والشرطة: لم يُقتل أحد ولم يتعرض العلم للإهانة

الاسايش تضبط 9 كغم من المخدرات شمال اربيل

Date: 2020-06-24 20:07:21
الاسايش تضبط 9 كغم من المخدرات شمال اربيل