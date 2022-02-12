صور.. مواطنون يقطعون طريقاً حيوياً في اربيل بسبب الخدمات

شفق نيوز/ قطع العشرات من المواطنين في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، طريقاً حيوياً احتجاجاً على عدم توفير البنى التحتية ليباشروا ببناء وحداتهم السكنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اصحاب الاراضي السكنية في مقاطعة "8 حساروك" قطعوا مساري الطريق الرئيسي الرابط بين أربيل وناحية بنصلاوة، مطالبين حكومة الاقليم بتوفير الخدمات الاساسية ليشرعوا ببناء منازلهم.

وتسبب قطع الطريق بحدوث طابور طويل من مئات السيارات على مساري الطريق واختناقات مرورية شديدة.

وطالب المواطنون الحكومة بـ"الايفاء بالتزاماتها بإيصال الخدمات من الماء والكهرباء والطرق الى مقاطعة 8 حساروك للبدء ببناء المنازل".

وكانت حكومة الاقليم ومحافظة اربيل قد افتتحتا مكتبا للبلديات في مقاطعة "8 حساروك" منذ الصيف الماضي لتقديم التسهيلات للمواطنين الذين يريدون بناء منازل لهم، الا انهم يقولون ان الحكومة لم تف بالتزاماتها في ايصال الخدمات للبدء ببناء المنازل فيها.