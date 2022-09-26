صور.. مهرجان للمنتجات المحلية في السليمانية

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان المنتجات والأطعمة المحلية في السليمانية، يوم الاثنين، بمشاركة 120 شخصاً من أصحاب المشاريع الصغيرة.

وقال المشرف على المهرجان محمد عثمان، لوكالة شفق نيوز، ان "المهرجان أقيم في حديقة بارك آزادي وسط مدينة السليمانية، وهو ثاني مهرجان للمنتجات والأطعمة المحلية لهذا الموسم، وتضمن عرض عدة أنواع من المأكولات الشعبية".

واضاف انه "الى جانب الأطعمة التي تم عرضها يوجد منتجات أخرى مثل العسل والحرف اليدوية والفواكه والخضروات المجففة التي يتم تناولها مثل الباذنجان في الشتاء".

واشار الى إن "المهرجان مخصص للمنتجات المحلية فقط والهدف منه تسويقها، ويستمر اعتباراً من اليوم ولغاية الثاني من شهر تشرين الأول المقبل ويستقبل الزوار من صباح ولغاية الساعة الحادية عشر مساء".