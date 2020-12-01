سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صور .. مهرجان للحرف اليدوية في اقليم كوردستان بحضور نسوي لافت

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-01T09:43:16+0000
صور .. مهرجان للحرف اليدوية في اقليم كوردستان بحضور نسوي لافت

شفق نيوز/ على وقع الدبكات الكوردية، والألوان الزاهية للزي التراثي انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان للحرف اليدوية في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

وقال المشرف على المهرجان مبست عباس لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان  يتعلق بالحرف اليدوية القديمة اضافة الى النتاجات الثقافية والفنية، وقد بادرت نسوة كورد في اعداد الاطعمة الشعبية يرافقها عرض مسرحي وحفل بالدبكات الكوردية.

ويشارك في المهرجان الذي سيستمر لمدة ثلاثة ايام قرابة 80 حرفيا معظمهم من النساء وقال عباس إن هذا يدل على ان النساء خرجن عن صمتهن بالمشاركة عبر ممارسة هواياتهن، ونتمنى ان يواصلن الابداع والعمل على هذا المنوال ويكسرن به حاجز التقييد.

related

بعد عامين من الحادث.. الاعدام لشخص حرق اسرته في كوردستان

Date: 2020-08-11 11:33:40
بعد عامين من الحادث.. الاعدام لشخص حرق اسرته في كوردستان

مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

Date: 2020-08-19 04:49:39
مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

كورونا يقتحم دائرة للتربية في كوردستان ويعطل الدوام الرسمي

Date: 2020-08-26 11:13:20
كورونا يقتحم دائرة للتربية في كوردستان ويعطل الدوام الرسمي

اعتقال شخصين تسببا بإثارة الهلع بين سكان جمجمال

Date: 2020-10-14 20:50:49
اعتقال شخصين تسببا بإثارة الهلع بين سكان جمجمال

إغلاق متاجر بيع الدراجات النارية في جمجمال

Date: 2020-10-23 20:30:24
إغلاق متاجر بيع الدراجات النارية في جمجمال

حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

Date: 2020-11-26 08:18:09
حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

توقيف ثلاثة متهمين بإطلاق نار عشوائي في السليمانية

Date: 2020-11-26 18:42:34
توقيف ثلاثة متهمين بإطلاق نار عشوائي في السليمانية

اغلاق تام لأول مدينة باقليم كوردستان لإحتواء كورونا

Date: 2020-03-23 06:54:30
اغلاق تام لأول مدينة باقليم كوردستان لإحتواء كورونا