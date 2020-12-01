صور .. مهرجان للحرف اليدوية في اقليم كوردستان بحضور نسوي لافت

شفق نيوز/ على وقع الدبكات الكوردية، والألوان الزاهية للزي التراثي انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان للحرف اليدوية في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

وقال المشرف على المهرجان مبست عباس لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان يتعلق بالحرف اليدوية القديمة اضافة الى النتاجات الثقافية والفنية، وقد بادرت نسوة كورد في اعداد الاطعمة الشعبية يرافقها عرض مسرحي وحفل بالدبكات الكوردية.

ويشارك في المهرجان الذي سيستمر لمدة ثلاثة ايام قرابة 80 حرفيا معظمهم من النساء وقال عباس إن هذا يدل على ان النساء خرجن عن صمتهن بالمشاركة عبر ممارسة هواياتهن، ونتمنى ان يواصلن الابداع والعمل على هذا المنوال ويكسرن به حاجز التقييد.