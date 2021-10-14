صور.. مهرجان العسل في السليمانية

شفق نيوز/ انطلق في مدينة السليمانية، يوم الخميس، مهرجان العسل بنسخة السادسة بالتعاون بين جمعية نحالي كوردستان والمديرية العامة للزراعة في السليمانية وبإشراف وزارة الزراعة في حكومة الإقليم.

ويقام في السليمانية كل سنة مهرجان خاص للتعريف بالعسل الذي تشتهر به المدينة.

وقال المشرف على المهرجان لقمان عمر شریف في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان أقيم بمشاركة ٢٢ نحالاً من مختلف أنحاء كوردستان، بهدف دعم المنتج المحلي والترويج لها داخليا وخارجيا وكذلك التعريف عن عسل المنطقة وعرضه على سكانها وعلى الزائرين والتجار لتذوقه وشرائه.

واضاف ان هذا المهرجان هو السادس الذي يقام في المنطقة بالتعاون بين جمعية النحالين والمديرية العامة للزراعة.

واشار الى مدينة السليمانية تنتج سنوياً (450-500) طن من العسل المحلي، وهذا ما يكفي لسد حاجة السوق المحلية في الاقليم، مع الامكان على تصديره الى الخارج.

واعتبر المشاركون فيه أن عرض العسل أمام المستهلك مباشرة يكون أفضل، حفاظا على مصداقية المنشأ، مشيرين إلى وجود أنواع متعددة من العسل تصنف حسب المكان والنكهة والفائدة.

ويقول هاوري توفيق نحال محلي إن "الجبال والسهول المحيطة بالمنطقة مليئة بالزهور والنباتات الطبيعية وهو ما يعطي للعسل طعم خاص، ويحصل الناس على عسل نقي دون أي إضافات مثل السكر أو المكونات الكيميائية لأنها تسبب ضرراً للإنسان."

يذكر أن هناك نحو 3000 نحال في إقليم كردستان يعملون في إنتاج العسل مناطق الإقليم كافة.