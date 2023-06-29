صور من مدخل السليمانية.. توافد كبير وتعامل أمني سلس

شفق نيوز/ يستمر توافد السياح الى محافظة السليمانية منذ أيام وذلك لقضاء عطلة عيد الأضحى بفضل الاستقرار الذي تلحظه المحافظة وباقي مدن اقليم كوردستان.

ويقول مدير تفتيش هيئة السياحة اكو احمد عامر لوكالة شفق نيوز، ان فرق هيئة السياحة والمديريات التابعة لها وضعت خطة لاستقبال السياح وتوفير مستلزمات الاقامة لهم.

ويضيف ان فرق الهيئة متواجدة في مداخل محافظة السليمانية منذ أيام وذلك لتسهيل والاشراف على عملية دخول السياح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي كان ذو مستوى عالي بالتنسيق في استيعاب الأعداد الكبيرة من السياح وكذلك حسن استقبالها لهم.

وأوضح اكو، أن فرق هيئة السياحة كذلك هم متواجدون في الاماكن السياحية ويقومون بجولات تفقدية للفنادق والمطاعم وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للسياح ومراقبة الأسعار، مؤكدا أن الفرق تقوم بتقديم كافة التسهيلات للسياح وكذلك بتوزيع الدليل السياحي وهنالك ارقام هواتف لمساعدة السياح.

بدوره يقول السائح علي ناصر القادم من محافظة بابل لمراسل وكالة شفق نيوز، إن هنالك تسهيلات كبيرة في داخل محافظة السليمانية، معتبرا ان كل الاجراءات التي تتخذها السلطات الامنية هي لحماية امن السياح خلال بقائهم في السليمانية، لانه في حال حدوث اي خرق امني فقد يعرض حياة السياح للخطر لهذا ان كل الاجراءات الامنية هي محط احترام وفرح لدينا.

ويضيف ان الفرق السياحية التابعة لحكومة الاقليم قامت بتوزيع الدليل السياحي لنا وكذلك قامت بتوزيع الماء والحلوى عليها كواجب الضيف، وهذا غير موجود في مناطق اخرى في الوسط والجنوب.

فيما يجد ياسين لطفي السائح من بغداد، أن حُسن استقبال الاجهزة الامنية هنا والتسهيلات المتوفرة في السليمانية تجعلنا نقصد مناطق الاقليم اضافة لحسن استقبال الأهالي لنا وكذلك أصحاب الفنادق والمحال والاماكن السياحية.

أما حمزه سمير يونس السائح من بغداد يوضح لمراسل شفق نيوز أسباب زيارته للسليمانية قائلا "نحن نأتي للسليمانية لكثرة الاماكن السياحية وجمال المدينة وطقسها الرائع، وكذلك توفر كافة مستلزمات السياحة والراحة".

ويشير حمزة الى أن آلية التعامل من دخولنا الى السليمانية وحتى مغادرتنا هي آلية سلسة وتجعلنا نختار السليمانية لقضاء عطلة العيد وباقي المناسبات الأخرى.