صور من قلعة اربيل .. الفنانة الهام شاهين تشكر وزارة الثقافة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أجرت الفنانة المصرية إلهام شاهين جولة وصفتها الـ"رائعة" فى قلعة أربيل الأثرية.

ونشرت الفنانة السينمائية صور جولتها على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعربت الهام شاهين في المنشور نفسه، عن شكرها الجزيل لوزارة الثقافة بإقليم كوردستان العراق.

وكانت شاهين قد الى مدينة اربيل لحضور فعاليات النسخة الحادية عشر لمهرجان دهوك السينمائي الدولي الذي انطلقت في التاسع من الشهر الجاري، في قاعة المؤتمرات بجامعة دهوك.

و أول أمس الأربعاء، منحت اللجنة المنظمة للمهرجان جائزة "إنجاز العمر" نجمة السينما المصرية إلهام شاهين، وبعد حصولها على هذه الجائزة قالت الممثلة "الفن لغة الإنسانية ويجمع كل الناس العالم أقرب إلى بعضه البعض. آمل أن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم".