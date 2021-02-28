صور من أعلى قمة سفين بشقلاوة.. محطة استراحة لهواة رياضة المشي

شفق نيوز/ تمكن هواة رياضة المشي بقضاء شقلاوة من بناء غرفة خشبية في أعلى قمم سلسلة جبل "سفين" لتكون محطة استراحة لهم.

ويطل "جبل سفين" على قضاء شقلاوة في مدينة أربيل باقليم كوردستان، ويبلغ ارتفاعه حوالي 1800 متر.

وبنيت الغرفة بالكامل من الخشب الذي تم جلبه من مسافات بعيدة على الاكتاف لعدم قدرة المركبات على الوصول الى قمة الجبل.

ومحطة الاستراحة الخشبية هذه عبارة عن غرفة للمأوى والمبيت، وبعض المستلزمات الضرورية لاقامة الصلاة والنوم وتحضير الشاي مع توفير المؤن ايضاً.

وعادة يقوم هواة الرياضة بجلب هذه الاشياء معهم وعند العودة تبقى في هذه الغرفة لمن يحتاج اليها من زملاءهم الهواة.

ويقول "كاوه خضر"، وهو أحد هواة رياضة المشي في شقلاوة وأحد المشاركين الرئيسيين في هذا المشروع الصغير، إن الفكرة جاءت نتيجة رواج رياضة المشى في الآونة الاخيرة ما دفعهم الى بناء هذه الغرفة لتكون محطة استراحة لهم، ولمن يود أن يعبر تلك النقطة باتجاه القمم الاخرى في جبل سفين.

ويضيف خضر لوكالة شفق نيوز، إن العمل استمر لأشهر طويلة وذلك بسبب صعوبة ايصال الخشب الذي بنيت به الغرفة مع طلائه بشكل جيد لمنع تسرب مياه الامطار الى داخلها.

كما اصبحت هذه المحطة، بحسب الهواة، مكاناً لتعليق الارشادات فيها حول الاهتمام بالبيئة والعمل على بقائها نظيفة.

ويقول خضر، انهم يمارسون رياضة المشى الى قمة الجبل كنوع من الرياضة لثلاث مرات في الاسبوع، مشيراً إلى أن عشرات المواطنين يقومون يومياً برياضة المشى ويأتي بعض منهم من مركز مدينة اربيل لقربه من جبل سفين.