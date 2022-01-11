صور من السليمانية.. طلبة جامعيون يطلقون حملة "للشعور بالمسؤولية"

شفق نيوز/ بادر مجموعة من الطلاب الجامعيين وخريجي الجامعات في السليمانية باقليم كردستان، بتقديم ملابس للأطفال والمحتاجين في أسواق المدينة لحمايتهم من الأجواء الباردة في فصل الشتاء.

وقال "ئارام حسن"، وهو احد اعضاء الحملة لوكالة شفق نيوز، إن المبادرة جاءت بعنوان "اشتري وتبرع" وتهدف لنشر ثقافة التبرع والمساعدة بين أفراد المجتمع، عن طريق جمع الملابس المستعملة الفائضة عن الحاجة وتوزيعها بين الفقراء والمحتاجين.

فيما قالت "بانو عبدالله"، إحدى المشاركات، إن هذه المبادرة تمثل رسالة إلى الآخرين للشعور بالمسؤولية تجاه المحتاجين، ويخبروا المحتاجين أن الجميع معهم.

وأضافت بانو، أن المبادرة قدمت خدمات كبيرة خلال 3 سنوات من تأسيسها، وهي تهدف الى نشر التوعية المجتمعية لتقديم المساعدات والتبرعات للمعوزين ومنح حياة انسانية كريمة للآخرين، مشيرة إلى أن المبادرة تدار من قبل 20 طالباً وخريجاً فقط.