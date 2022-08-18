صور.. منظمة: نحو 1300 إيزيدي هاجروا من العراق في 3 أسابيع فقط

شفق نيوز/ كشفت منظمة إيزيدية تعنى بشؤون الشباب، في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن قرابة 1300 شخص إيزيدي هاجروا من العراق نحو أوروبا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مبينة أن الغالبية العظمى من المهاجرين يسكنون المخيمات في إقليم كوردستان.

وقال مسؤول منظمة "الند لدمقرطة الشباب"، شيرزاد محمد، لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال ثلاثة أسابيع فقط هاجر 1273 إيزيدياً بطرق غير شرعية عبر تركيا باتجاه دول أوروبية، و85% منهم كانوا يقطنون مخيمات النزوح في الإقليم".

من جانبها، شخصّت نغم نوزت، العاملة في مجال حقوق الإنسان و الناجيات الإيزيديات أسباب هجرة الإيزيديين إلى خارج العراق.

وأوضحت لوكالة شفق نيوز، أن "سوء الوضع النفسي لأكثرية الأسر بعد أن فقدوا أبناءهم وبناتهم بعد اجتياح داعش لمناطقهم في العام 2014، إضافة إلى معاناتهم في مخيمات النزوح منذ أكثر من ثماني سنوات، وكذلك تردي الوضع الأمني في سنجار وخاصة بعد الأحداث الأخيرة واندلاع الصراعات بين الأطراف السياسية في سنجار، كلها أسباب تدفع نحو الهجرة".

وبحسب إحصائيات لمؤسسات معنية بشؤون الإيزيديين، فإن أكثر من 300 أسرة إيزيدية من مناطق سنجار ومخيمات النزوح في دهوك هاجرت منذ بداية الشهر الجاري الى خارج البلاد ليصل عدد المهاجرين منذ العام 2014 إلى أكثر من 100 ألف مهاجر إيزيدي من أصل 550 ألف مواطن من هذه الطائفة في عموم العراق.