صور.. منظمة خيرية تقدم 120 ألف علبة دواء لصحة السليمانية

شفق نيوز/ منحت منظمة السلام الخيرية في إقليم كوردستان، يوم الاحد، 120 الف علبة من الأدوية لمستشفيات السليمانية وتوابعها.

وقال مسؤول المنظمة محمد حسين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "مساعدات الادوية التي قدمتها المنظمة تشمل 120 الف علبة من الدواء والعلاج لمختلف الامراض".

وبين ان "هذه الأدوية ستوزع على مستشفيات السليمانية وحلبجة وادارتيّ گرميان ورابرين وكذلك على قوات البيشمركة بمختلف الويتها وانتماءاتها".

واشار حسين الى ان "الوجبة اللاحقة من المساعدات ستتضمن كمية من المستلزمات والاجهزة الطبية والصحية ستوزع على المستشفيات والمراكز الصحية".

يشار الى ان السليمانية تعاني نقصاً حاداً في الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية بسبب توقف وصولها من الشركات المتعاقدة بسبب عدم تسديد اموال تلك الادوية منذ فترة طويلة.