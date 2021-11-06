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صور.. منظمات نسوية تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-06T11:12:03+0000
صور.. منظمات نسوية تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية

شفق نيوز/ أطلقت منظمات نسوية في السليمانية، يوم السبت، حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في مدن المحافظة التي تسجل ارتفاعا بحالات العنف الأسري.

وقالت المشرفة على الحملة، شنياز فائق، في كلمة افتتاح الحملة التي حضرها محافظ السليمانية هفال ابو بكر وشخصيات حكومية وحزبية وممثلون لمنظمات عالمية ومحلية متخصصة بشؤون المرأة، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "حالات العنف ضد المرأة أصبحت من الظواهر التي اجتاحت مدن العالم وكان لنساء كوردستان نصيبا كبيرا منها".

وعزت أسباب العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان إلى "العادات والتقاليد الاجتماعية وكذلك ضعف الوضع الاقتصادي للمجتمع، فضلاً عن الخلافات السياسية التي أثرت بشكل كبير على مجريات الحياة في كوردستان خصوصا والعراق عموما".

وأضافت "لهذا نحن نهدف من هذه الحملة أن نضع مسؤوليات أمام الجميع للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من خلال توعية المجتمع بمختلف شرائحه بمخاطر تفشي هذه الظاهرة الشاذة".

وأشارت شنياز إلى أنه "في حال استمرت هذه الظاهرة بالتفشي فإن صورة مجتمعنا ستكون أسوأ مما يطمح إليه الجيل الجديد، وستؤثر على فهمنا للعملية الديمقراطية"، مؤكدة أن "من واجبات الجميع العمل على الحد من هذه الظاهرة بمختلف السبل والوسائل لإنقاذ المجتمع من هذه الافة الخطيرة".

وطالبت منظمات المجتمع المدني ورجال الدين والمثقفين ووسائل الإعلام، بالتعاون على نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، والقضاء على العنف ضد المرأة، "وعدم التغاضي عن قتل النساء بذرائع مختلفة والتعامل معها كجريمة جنائية، ورفع سن الزواج واستصدار قانون لمناهضة العنف وقوانين أخرى على شاكلته".

وختمت شنياز بالقول "نحتاج إلى دعم المرأة اقتصادياً من قبل جميع الوزارات بهدف تمكينها ورفع الحيف عنها".

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